Magnussen kon instappen bij Williams als vervanger Russell: "Pure idioterie!"

Vorig jaar kwam het Formule 1-avontuur voor Kevin Magnussen ten einde. De Deense coureur kreeg geen contractverlening bij Haas en zocht zijn heil in Amerika. Daar is Magnussen nu volledig opgebloeid en hij mist de koningsklasse van de autosport dan ook totaal niet.

Maar nu blijkt dat hij wel degelijk de kans heeft gehad om in de Formule 1 te blijven. De Deen heeft namelijk besloten om de pen op te pakken en zijn avonturen op te schrijven. Volgens de Deense televisiezender TV3 zegt hij in zijn boek dat hij eind vorig jaar kon instappen bij Williams.

Terug in de tijd

Magnussen verklaart de situatie: "Ik stond een beetje op een dood punt in mijn Formule 1-loopbaan. Maar ik had een kans om te blijven want ik had contact met Williams. Maar het was een soort stap terug in de tijd. Ik moest veel sponsors vinden of een cheque meebrengen zoals bij McLaren en Renault."

Idioterie

Maar Magnussen was compleet overdonderd toen hij hoorde wie hij zou kunnen vervangen. Hij spreekt zijn verbazing uit: "Williams zag mij als een mogelijke vervanger voor George Russell. Ik dacht: Wat is dat voor een team? Russell laten vallen en Latifi houden was achterlijk. Pure idioterie!"