Hamilton hekelt scheldpartijen: "Ik denk aan de kinderen die meekijken"

Het titelduel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is kiezelhard. Heel soms zorgt dat voor scheldkanonnades over de boordradio. In Austin kreeg de wereld in de tweede vrije training een boordradio van Verstappen te horen waar het één en ander uit was gepiept. Hamilton vraagt nu om respect van zijn concullega's.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag sprak de zevenvoudig wereldkampioen zich uit. Hamilton denkt aan de jeugd: "Ik vind dat de kern van alles uit respect moet bestaan. Als je nadenkt over wat er soms uit de mond van sommige coureurs komt, dan denk ik dus aan de jonge kinderen die meekijken. Zij zoeken naar inspiratie en begeleiding."

Hamilton denkt daarnaast ook wel te weten waar de scheldpartijen van Verstappen vandaan komen: "Het is niet zo dat mijn nevenactiviteiten zorgen voor een ander perspectief. Ik probeer positiviteit uit te stralen. Tegelijkertijd weet ik dat Max al lang geen titels heeft gewonnen. Ik weet hoe het is om voor de eerste titel in de sport te gaan. Ik ken de druk, dus ik had niets anders van hem verwacht."