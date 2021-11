Marko verwacht nieuwe motor voor Hamilton: "Zijn er van overtuigd"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is nog lang en breed niet beslist. Beide coureurs willen natuurlijk op volle oorlogssterkte de strijd aan gaan maar Hamilton moet vrezen voor een nieuwe motorwissel. Het is tenminste iets waar ze bij concurrent Red Bull vanuit gaan.

De motorwissels spelen dit seizoen een belangrijke rol in de Formule 1. Als een coureur immers teveel motoren gebruikt in een seizoen levert dat hem een gridstraf op. Hamilton wisselde in Turkije naar een nieuwe motor en dat was er eentje te veel. Het betekende een gridstraf en dus ook een straf bij elke volgende wissel.

Hamilton

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht zo'n nieuwe wissel met straf ergens in de aankomende races. Bij de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport spreekt hij zich uit: "We zijn ervan overtuigd dat Hamilton nog een nieuwe motor moet gebruiken. We gaan namelijk ook naar races waar het warm is en in het verleden leverde dat ons een voordeel op."

Geen problemen

Bij Red Bull gaan ze ervan uit dat ze zelf geen motor meer hoeven te wisselen. Als er niets geks gebeurt is het niet aan de orde. Marko benadrukt dit: "Onder normale omstandigheden hoeven we geen nieuwe motor meer in gebruik te nemen bij zowel Max als Checo."