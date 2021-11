Bottas denkt sterker te zijn in Mexico: "Hebben ons flink verbeterd"

Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het programma. De race op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad is traditioneel lastig voor Mercedes. Het circuit ligt namelijk op hoogte waardoor de lucht ijler is en dat zorgde vaak voor problemen bij Mercedes.

Toch won Lewis Hamilton in 2019 de vorige Grand Prix in Mexico. Max Verstappen pakte pole maar werd teruggezet op de startgrid omdat hij gele vlaggen negeerde toen tweede Mercedes-man Valtteri Bottas keihard crashte in de laatste bocht net buiten het Foro Sol stadion.

Oorzaak

Diezelfde Bottas denkt dat zijn team Mercedes dit jaar meer kans maakt op eremetaal. Tegenover Motorsport.com geeft hij toe dat zijn team vaak moeite heeft op het circuit: "Mexico is normaal gesproken niet het beste circuit voor ons. Het lijkt erop dat een groot deel van die achterstand in de voorgaande seizoenen werd veroorzaakt door de ijle lucht."

Krachtbron

Dit jaar heeft Mercedes sprongen gezet. Bottas denkt dan ook dat ze nu alles behalve kansloos zijn: "Ik denk dat we ons flink hebben verbeterd door de optimalisatie van de krachtbron. Wat dat betreft zouden we beter voor de dag moeten komen dan in de voorgaande seizoenen. Ik denk dat Red Bull op papier hier wel sterk is maar we hebben alle lessen uit de afgelopen jaren in de praktijk gebracht zodat we goed voorbereid zijn."