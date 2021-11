Formule 1 verzint Halloween-namen voor de coureurs: Max Hearse-Tappen

Afgelopen weekend was het weer Halloween. Het spookachtige verkleedfeest drong ook door tot de Formule 1-wereld en het social media team van de sport besloot daarom de creatieve pen op te pakken. Ze besloten daarom alle namen van de heren coureurs op een spookachtige manier te verbasteren.

Zo werd Max Verstappen veranderd in 'Max Hearse-Tappen' en mocht Lewis Hamilton lezen dat hij bij het griezelfeest voortaan door het leven gaat als 'Lewis Skele-ton'. Blijkbaar was halverwege de inspiratie op want Yuki Tsunoda kreeg de bijnaam 'Spooky Tsunoda' mee. Overigens vierden veel coureurs het verkleedfeest gezellig mee aangezien er veel verklede posts op de social media kanalen verschenen.