Sainz kan het goed vinden met Leclerc: "We doen veel samen"

Carlos Sainz vormde enkele jaren een populair duo met Lando Norris bij McLaren. Maar sinds dit seizoen rijdt de Spanjaard bij Ferrari en is 'Carlando' uit elkaar getrokken. Maar dat betekent niet dat Sainz nu een minder gezellige teamgenoot heeft. De Spaanse coureur kan het prima vinden met Charles Leclerc.

Jarenlang vermaakten vele fans zich met de bijzondere vriendschap tussen Sainz en Norris. Sinds het vertrek van de Spanjaard missen de fans de vele grappige video's van het komisch duo. Ondertussen is Sainz ook goede maatjes geworden met zijn nieuwe teamgenoot. Tegenover Esquire is hij positief: "Hoe de relatie is tussen mij en Leclerc? Fantastisch, ik kan niet vragen om een betere."

Door de enorm drukke kalender zijn de twee vaak met elkaar op stap. Tijdens de vele uren samen heeft Sainz wel gemerkt dat Leclerc een aardige jongen is. De Spanjaard spreekt zich uit: "Aangezien we veel tijd samen doorbrengen is het belangrijk dat we elkaar mogen en dat doen we zeker. We doen heel veel samen. We schaken samen en we spelen potjes golf en padel."