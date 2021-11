Hamilton over Leclerc: "Hij is een leider geworden"

Naast Max Verstappen, heeft Lewis Hamilton ook oog voor een andere wereldkampioen in spe: Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hamilton voorziet een gouden toekomst voor hem.

"Het is geweldig om te zien hoe Charles is gegroeid, hij is een leider geworden in een fenomenaal team. Natuurlijk hebben ze een moeilijke periode gehad, maar ze worden sterker. Ze worden weer sneller en stijgen op de ranglijst. Langzaamaan halen ze de kop in.”

Leclerc is 16 dagen jonger dan de 24-jarige Verstappen en heeft sinds zijn debuut in 2018 veel indruk achter gelaten op de zevenvoudig wereldkampioen. "Hij is nog zo jong en hij heeft de klasse om nog verder te groeien en nog sterker te worden. In het begin van zijn carrière heeft hij zijn potentieel laten zien. Zijn team gaat alleen maar vooruit en hij groeit mee. Ik kijk uit naar de toekomst waarin we hopelijk meer samen zullen racen."

De Brit doelt onder andere op de race in Monza in 2019 waarbij hijzelf en Leclerc met elkaar in een spannend gevecht waren om de zege. Uiteindelijk trok de Monegask aan het langste eind.