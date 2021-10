Haas F1-baas optimistisch voor 2022: "We boeken vooruitgang"

In 2021 is Haas het lelijkste eendje van de F1-grid. Teambaas Guenther Steiner hoopt in 2022 daar verandering in te brengen dankzij de nieuwe regels.

"De ontwikkeling van de auto uit '22 verloopt goed, we boeken elke windtunnelsessie vooruitgang', zei Steiner tegenover de officiële website van de Formule 1.

"Het is een beetje zoals ’15 of ’16 voor mij, maar om te zeggen hoe goed we zijn, ik heb geen idee, want ik weet niet hoe goed de andere negen teams zijn. Maar als team werken we nu weer zoals we deden in ’15, ’16 en ’17 met het technische team in Italië, en ik ben voorzichtig optimistisch dat we volgend jaar weer in het middenveld zullen staan."

In 2016 debuteerde Haas met een achtste plaats in het kampioenschap en herhaalde dit kunstje in 2017. 2018 was het hoogtepunt met een vijfde positie en 93 punten. Daarna ging het steeds meer bergafwaarts. In 2019 werd het team negende en vorig jaar eindigde het Amerikaanse team achteraan met drie schamele puntjes.