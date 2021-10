Kvyat naar NASCAR? "Daniil gaat kijken of er interessante opties zijn"

Ook voor 2022 heeft Daniil Kvyat geen stoeltje weten te bemachtigen in de Formule 1. De Russische coureur is tegenwoordig testcoureur voor het team van Alpine en kijkt om zich heen voor een nieuwe uitdaging. Eerder werd hij al gelinkt aan de Formule E maar nu is er wel een heel opvallend gerucht naar buiten gekomen.

De Rus zou namelijk nadenken over een mogelijke move naar de NASCAR. Haas-teambaas Günther Steiner verklapt dit in de Stewart-Haas Racing Podcast. Steiner: "Mick Schumacher was aanwezig bij een race in Texas. Daniil Kvyat gaat naar de race in Martinsville. Iedereen die naar NASCAR gaat vraagt mij of ik iemand daar ken."

In tegenstelling tot het bezoekje van Schumacher is die van Kvyat een serieuze, hij komt niet alleen voor de lol kijken. Steiner vertelt in de podcast wat hij weet: "Daniil zal kijken of er enkele interessante opties voor hem zijn. Dit omdat hij op het moment niet racet in de Formule 1."