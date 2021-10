Seidl ziet niets in uitbreiden aantal motoren: "Dan gebruikt iedereen er toch vijf"

De motorstraffen zijn een heikel punt in de huidige Formule 1-wereld. Als een coureur te veel motoren gebruikt in een seizoen betekent dat immers dat hij een gridstraf krijgt. Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat hier iets aangedaan moet worden, iedereen gebruikt namelijk te veel motoren.

Horners McLaren-collega Andreas Seidl heeft een iets andere kijk op de situatie. Hij ziet namelijk geen echte oplossing. Tegenover Motorsport.com werpt Seidl zijn blik op de situatie: "Ik begrijp dat al deze penalty's niet ideaal zijn maar ik zie eerlijk gezegd geen oplossing. Als je bijvoorbeeld beslist dat iedereen vier motoren mag gebruiken, gebruikt iedereen er toch vijf. Dit omdat we dan gewoon de motorstand verder opendraaien."

Seidl is dan ook van mening dat iedereen maar moet leren leven met de huidige situatie. Seidl: "Het laat gewoon zien dat alle motorleveranciers en teams elkaar tot de limiet pushen. We duwen elkaar zover dat we een punt bereiken waar we onze technologie tot op de limiet gebruiken en daar overheen gaan. Dat zorgt voor deze problemen en dat moeten we gewoon accepteren."