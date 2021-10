Spraakmakende oud-hoofdsponsor Haas hint op comeback

In 2019 reed het team van Haas rond met de stickers van een opvallende hoofdsponsor. Dat jaar werd het team namelijk kortstondig gesponsord door energiedrankje Rich Energy. Het bedrijf betrad de Formule 1 met de nodige bombarie en verliet de sport even later weer met de nodige herrie.

Maar het energiedrankjes-bedrijf speelt al geruime tijd met het plan om weer terug te keren in de koningsklasse van de autosport. Het bedrijf van de excentrieke eigenaar William Storey roept al geruime tijd op social media dat ze terugkomen.

Op Twitter plaatste het bedrijf deze week een foto van de achterkant van een Formule 1-wagen in de Rich Energy-kleuren. Daarbij stond de veelzeggende tekst 'Chapter 2'. Hiermee lijkt het bedrijf te melden dat ze weer een Formule 1-team gaan sponsoren. Echter is het goed om te vermelden dat ze dit soort dingen al vaker de wereld in hebben geslingerd. Het is dan ook de vraag of Storey en consorten echt terugkeren.