Rosberg ziet spannende wedstrijd: "Heb de race zelfs nog een keer gekeken"

De Amerikaanse Grand Prix was afgelopen weekend weer een nieuw spannend hoofdstuk van de huidige titelstrijd. Lewis Hamilton jaagde op Max Verstappen maar de Nederlander reed een puike race en stuurde zijn Red Bull als eerste over de streep. Het was zeker niet het eerste spannende duel tussen de twee kemphanen dit seizoen.

Ook Nico Rosberg heeft genoten. De wereldkampioen van 2016 vond het zo'n leuke race dat hij er geen genoeg van kon krijgen. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het is zo extreem spannend dat ik de race nog een keer heb gekeken. Het is bizar, de auto's zijn hetzelfde en de coureurs zijn van hetzelfde niveau in een eigen competitie. Niemand kan ze bijhouden."

De Duitser durft dan ook niet te zeggen of Verstappen Hamilton van zijn troon gaat stoten. Rosberg: "Dat kan je nog niet zeggen. Normaal zou ik gaan voor Hamilton vanwege zijn ervaring en omdat hij altijd wint. Hij is enorm lastig te verslaan. Op een of andere manier denk ik dat hij het nog steeds kan doen maar Max is echt reusachtig op het moment."