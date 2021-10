Perez was ziekjes en kon niet drinken: "Vanaf de 20ste ronde was het fysiek heel zwaar"

Sergio Perez reed in Austin weer een goede race en eindigde voor de tweede keer op rij op het podium. Toch was het geen simpel ritje voor de Mexicaanse Red Bull-coureur. Het was eerder een helletocht want hij kon niet drinken tijdens de race en voelde zich al niet helemaal lekker.

Perez had het er achteraf over dat hij zich nog nooit zo slecht had gevoeld na een race. Vlak voor de race had hij problemen met zijn drinkinstallatie. Het was niet meer te repareren en hij moest de race onder de Texaanse zon zonder drinken starten. Het hielp ook niet mee dat hij zich het hele weekend al slecht voelde en diarree had.

Eerste keer

Na afloop werd hem gevraagd of hij zich wel eens zo rampzalig heeft gevoeld na een race. Perez wordt geciteerd door RaceFans: "Nee, dit is de eerste keer en ik hoop eerlijk gezegd ook de laatste keer. Maar we kunnen wel veel positiefs meenemen uit dit weekend."

Undercut

Tijdens de race begon Perez meer en meer in te kakken. De Mexicaan legt het uit: "Ik had het vanaf ongeveer de twintigste ronde fysiek heel erg moeilijk. Maar ik denk dat we binnen de undercut regionen van de leiders konden blijven en dat triggerde de undercut."