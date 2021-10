Max Verstappen: "Achterblijver maakte laatste ronde spannender"

Max Vestappen weet de Britse zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de Verenigde Staten ronden lang achter zich te houden nadat hij eerder op tactische wijze voorbij wist te komen aan de Mercedes. Verstappen bezweek niet onder de enorme druk van Hamilton. Hij weet de 56 ronden als snelste af te leggen. De Amerikanen lijken Verstappen én de Formule 1 in het hart te hebben gesloten. De duizenden toeschouwers langs de baan juichen wanneer Verstappen de leiding van Hamilton terugpakt. De Nederlander wisselt zijn banden steeds eerder dan zijn rivaal.

Verstappen start vanaf de pole positie, maar verliest de raceleiding na een raketstart van de Mercedes van Hamilton. De Brit komt voorbij aan Verstappen als de Nederlander even buiten de baan belandt. Eenvoudig werd de zegetocht dus alles behalve, vertelt Verstappen nog voordat het Wilhelmus klinkt in Texas.

Agressieve strategie

“Het was zeker niet makkelijk. We verloren de leiding bij de start, dus we moesten iets anders proberen. Ik zag meteen dat het met de snelheid wel goed zat op de medium band, maar de bandenslijtage is hoog op dit circuit en we kozen daarom voor een agressieve strategie waarmee we vóór Hamilton kwamen te liggen. Ik wist niet zeker of het zou gaan werken, want op het einde van de twee stints had ik weinig banden over, maar het pakte net goed genoeg uit en ik ben erg blij om hier te winnen."

Grote druk van Hamilton

Hamilton komt aan het einde van de race met rasse schreden dichter bij aan de staart van de bolide van de Nederlander. Verstappen laat zich in geen enkele fout dwingen en rijdt met het mes tussen de tanden richting de eindstreep. Hamilton kwam 1,3 seconden tekort en komt nooit tot een aanval.

“Je kunt er toch niks aan veranderen. Ik moest op mijzelf letten en geen fouten maken, dat was heel belangrijk. Ik zag in de laatste paar ronden dat als ik goed uit bocht één kwam en niet te veel tijd verloor in de snelle bochten, dat het wel goed zat."

Extra spanning

Met nog twee ronden te gaan vraagt Verstappen via de boordradio "Kan die Haas alsjeblieft uit de weg, neem contact op met Michael", doelend op FIA-man Masi. Verstappen kijkt dan al zeker driekwart van de ronde tegen de achterkant van de Haas-bolide van Mick Schumacehr. Vlak achter Verstappen hijgt Lewis Hamilton in zijn nek. Die situatie zorgde voor nog wat extra spanning, vertelt de Limburgse winnaar na afloop.

"Met nog twee ronden te gaan zat er echter een achterblijver voor mij en daar verloor ik een beetje tijd mee in het belangrijke begin van de derde sector. Uiteindelijk liep het goed af, maar dat maakte de laatste ronde wel iets spannender”, zo citeert Verstapen.com de Nederlander.

Verstappen vergroot met zijn klinkende overwinning zijn voorsprong in het WK tot 12 punten ten opzichte van Lewis Hamilton.