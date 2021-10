Na het behalen van zijn twaalfde pole positie was Max Verstappen blij te horen via de boordradio's. Op TV wordt slechts een stukje van het geheel uitgezonden. In de video hier beneden hoort u het volledige gesprek tussen Verstappen en zijn team nadat de Limburger over de Amerikaanse streep komt en daar de eerste startplaats verovert.

De GP in de VS start vanavond om 21:00 uur.