Voorlopige startopstelling United States Formule 1 Grand Prix

Vanwege gridstraffen ziet de startopstelling voor de Grand Prix van Amerika op het Circuit of the Americas in Austin, Texas er anders uit dan de uitslag van de kwalificatie.



Mercedes-coureur Valtteri Bottas kreeg voor de tweede keer een gridstraf vanwege het vervangen van motoronderdelen. Omdat het de tweede penalty Bottas dit jaar is, hoeft hij slechts vijf plaatsen terug. Hij start dus vanaf de negende plaats.

Sebastian Vettel, Fernando Alonso en George Russell startten respectievelijk vanaf P19, P19 en P20 vanwege het vervangen van motoronderdelen.

De volledige startopstelling ziet u hier beneden.