Bottas doet niet wat hij wilde: "Red Bull had duidelijk de overhand"

In Austin is het weer raak voor Valtteri Bottas, de Fin heeft zijn ICE gewisseld en moet vijf plaatsen naar achter. Hij kwalificeerde zich als vierde en moet dus als negende starten. Het was dan ook een frustrerende middag kwalificeren voor Bottas.

Na afloop droop de teleurstelling van zijn woorden af. Hij sprak met de Formule 1 site: "Dat was dus niet het resultaat dat ik wilde vandaag. Red Bull had duidelijk de overhand en het lijkt erop dat ze sinds gister een stap hebben gezet. Mijn eerste run in Q3 was oké maar de laatste sector voelde niet goed."

Bottas weet dat hij met de gridstraf een lastige middag voor de boeg heeft. Toch blijft hij positief: "Ik start negende door de penalty en onze race pace was sterk en vergelijkbaar met Red Bull. Hopelijk heb ik daarmee voordeel ten opzichte van de auto's voor mij. Strategie is de sleutel tot succes morgen dus ik weet zeker dat we kunnen opschuiven en goede punten kunnen scoren. Het is een lange race en ik ben altijd positief."