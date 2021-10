Lewis Hamilton moet genoegen nemen met P2: "Morgen wil ik gewoon winnen"

Lewis Hamilton maakt zich op voor een pittig gevecht met Max Verstappen in Austin. De Mercedes-coureurs start vanaf de eerste startrij achter Max Verstappen tijdens de Amerikaanse Grand Prix.

Hamilton zonder rugdekking in de Red Bull-sandwich

Hamilton kwam nipt tekort achter Max Verstappen. De Brit staat morgen ingeklemd tussen de Red Bull's, terwijl hij dit keer niet direct op de hulp van Bottas kan rekenen. De Fin reed de negende snelste tijd en stelt daarmee teleur.

Lewis Hamitlon vertelt na afloop: "Ik heb echt alles gegeven vandaag. Het was een beetje een worsteling. Die jongens waren ongelofelijk snel in de kwalificatie. Vanaf Q1 had ik al het gevoel dat ik net iets tekort kwam."

De Mercedes-coureur vervolgt: "Ik was blij met mijn laatste ronde, maar er is natuurlijk altijd ruimte om te verbeteren. Dit was echt alles dat wij konden bieden. Morgen gaan wij zo hard als mogelijk ons best doen om proberen aan te vallen richting de eerste bocht."

Hamilton wordt gevraagd naar zijn doel voor de race van zondag. Daarover kan de Britse zevenvoudig wereldkampioen vastberaden en kort zijn. "Ik wil die race gewoon winnen", besluit hij strijdvaardig.