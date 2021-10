Wolff begrijpt populariteit McLaren: "Het gehele pakket is super goed"

De fan survey van de Formule 1 gaf de wereld enkele interessante uitkomsten. McLaren werd bijvoorbeeld verkozen tot het populairste team van het veld, nog voor Red Bull en Mercedes. De Duitse kampioensformatie werd slechts derde bij de fans en teambaas Toto Wolff begrijpt wel waarom.

Het was een keertje geen overwinning voor Mercedes. Wolff bespreekt de uitkomst van de enquete tegenover de verzamelde media: "Natuurlijk wil je overal de nummer één zijn. Maar ik denk dat het een normale evolutie is. We zijn heel gelukkig met de zeven wereldkampioenschappen op rij, een fantastische succesreeks. Het is duidelijk dat je meer juicht voor een team dat het zwaarder heeft gehad en de underdog was."

Wolff is sportief en is dan ook vol lof over zijn Britse collega's. Ze kunnen op zijn complimenten rekenen: "Ze doen een super job, ook met de coureurs. Daniel is al heel lang geliefd en Lando doet het ook heel goed. Ze verdienen het om daar te staan. Het gehele pakket als het gaat om marketing en social media is super goed."