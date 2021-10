Marko helemaal happy na trainingen: "Hebben een duidelijke stap gezet"

Na de Turkse Grand Prix vreesden velen voor een ware Mercedes suprematie in Austin. Maar op COTA bleek niets minder waar. In de eerste vrije training wist Verstappen zich naar de derde plek te rijden en in de tweede vrije training was Sergio Perez zelfs de snelste.

In de eerste training zat er tussen Verstappen en snelste man Bottas ,die overigens weer een motorstraf krijgt, een dikke seconde. Het Oostenrijkse team verbeterde zich en voilà, Sergio Perez was de snelste in de Amerikaanse middag.

Teamadviseur Helmut Marko was tevreden met wat zijn heren coureurs lieten zien. De Oostenrijker verscheen voor de microfoon van zijn landgenoten van ORF: "Mercedes is heel, heel erg snel. Maar wij hebben een duidelijke stap in de goede richting gezet als je kijkt naar het verschil tussen de eerste vrije training en de tweede vrije training."