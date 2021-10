Video: Schumacher en Norris onthullen hun tactiek bij een zombie-aanval

Het is bijna Halloween en aangezien het Formule 1-circus in Amerika is neer gestreken is het ook in de paddock een hot topic. Lando Norris en Mick Schumacher ontkwamen dan ook niet aanvragen over griezelige omstandigheden en ongure types.

Textbook good cop / bad cop tactics await the zombies if they try to invade the F1 paddock 🧟🤔#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/0avgIW3z9Q — Formula 1 (@F1) October 21, 2021

De twee kregen de belangrijke vraag welk wapen ze zouden kiezen om zichzelf te verdedigen bij een zombie-aanval. Schumacher heeft blijkbaar nogal gewelddadige gedachtes en wil een honkbal knuppel met schroeven gebruiken. Het resulteerde in ieder geval in een iets ander praatje dan men normaliter ziet op de persconferentie.