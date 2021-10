Sergio Perez tilt niet zo zwaar aan Netflix-show: "Ben ik juist blij mee"

Terwijl Max Verstappen zijn gal spuwt over de wijze waarop de Netflix-serie Drive To Survive wordt gemaakt, heeft Sergio Perez niet zoveel moeite met de pittige verhaallijnen van de serie.

De Mexicaanse Red Bull-coureur neemt het voor de makers op. Hij zal de makers wellicht graag te vriend houden, aangezien hij ook in het nieuwe seizoen aan bod komt in de show.

"Het klopt waarschijnlijk wel dat zij sensatie bouwen. Het is een show en uiteindelijk is het goed voor de sport en het is goed voor de fans dus daar ben ik blij mee."

Max Verstappen zegt dat hij niet meer meewerkt aan de show. "Ik ben niet echt een type dat van drama houdt, ik wil gewoon feiten en werkelijkheid."