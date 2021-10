Verstappen doet niet meer mee aan Netflix-show: "Ze faketen een paar rivaliteiten"

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen niet zo'n grote fan is van de Netflix-serie 'Drive to Survive'. In de Netflix-show worden de uitspraken van de heren coureurs met enige regelmaat uit hun verband getrokken of onder compleet andere situaties geplakt. Max Verstappen is er klaar mee en werkt niet meer mee.

De Nederlandse Red Bull-ster begrijpt zelf ook heus wel waarom de serie bestaat. In gesprek met AP laat hij zich uit: "Ik begrijp dat het nodig is om de populariteit in Amerika een boost te geven. Maar als coureur vind ik het niet leuk om er onderdeel van te zijn."

Fake

De makers neppen de boel soms een beetje bij elkaar. Dat zit Verstappen dwars en daarom werkt hij er ook niet meer aan mee. Hij verklaart zich nader: "Ze faketen een paar rivaliteiten die niet bestaan. Dus ik heb besloten om er geen onderdeel meer van te zijn en geen interviews meer te geven. Dan kunnen ze niets laten zien. Ik ben niet zo van de show, ik wil feiten en echte dingen."

Voorspelling

De Red Bull-coureur heeft inmiddels wel door hoe de Netflix-crew te werk gaat. Hij durft dan ook een voorspelling te doen welke scène van zijn titelstrijd met Lewis Hamilton de serie gaat halen: "Waarschijnlijk zitten we in de Netflix-show. We liepen een keer tegen elkaar aan, dus dat zal er wel inzitten."