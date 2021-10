Vettel ziet volle kalender liever leeg lopen: "Je loopt risico dat race niet meer speciaal is"

Vorige week werd de gloednieuwe Formule 1-kalender voor 2022 gepresenteerd. Hij telt 23 races en dat betekent een bizar zwaar en lang seizoen. Het plan kan rekenen op veel kritiek. Ook viervoudig wereldkampioen en Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is ontevreden.

De Duitser is het alles behalve eens met de kalender. In gesprek met Speedweek.com spuwt hij zijn gal: "We moeten de mensen binnen de Formule 1 niet vergeten. Als Formule 1 community reizen we over de hele wereld en iedereen kan uitrekenen hoeveel werk de specialisten moeten verrichten."

Al de Grands Prix worden Vettel een beetje te veel. Hij denkt ook dat de volgers van de sport hun interesse gaan verliezen: "We moeten niet zoveel races hebben. Als we teveel GP's gaan organiseren loop je het risico dat een race niet speciaal meer is voor de fans."