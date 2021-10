Achtergrond: Hoe het 'grote' New York toch geen Grand Prix kreeg

In 2022 staan er sinds de jaren '80 weer twee Amerikaanse GP's op de kalender met Miami en Austin. Lange tijd stond New York op poleposition voor het hosten van een Grand Prix in de Verenigde Staten, maar door politiek gekronkel en financiële issues ging deze eer aan NYC voorbij.



Het idee van een race onder de skyline van Manhattan ontstond na het wegvallen van de Grand Prix op de Indianalopis Motor Speedway. Ecclestone zocht naar een alternatieve locatie, niet alleen voor de allure, maar ook omdat de V.S. een belangrijke afzetmarkt is voor de sport. Zijn oog viel op New Jersey, vlakbij hartje New York.

Ecclestone zei in maart 2010 hierover: "Ik probeer om dit werkelijkheid te maken. Een race in New Jersey, tegenover Manhattan met de wolkenkrabbers als achtergrond. Een Grand Prix op een kwartier van het centrum van New York zou toch fantastisch zijn? Het zou een wonder zijn als ik het voor elkaar krijg."

Voor het stratencircuit was al een lay-out bedacht door de Duitse baanontwerper Hermann Tilke. Het Port Imperial Street Circuit - zoals de baan zou gaan heten - zou 19 bochten tellen en 5.2 kilometer lang zijn. De startlijn zou naast de NY Waterway-veerbootterminal worden geplaatst, met de pits en de paddock tussen de veerbootterminal en Port Imperial Boulevard.

Maar New Jersey was niet de enige locatie die bezig was om de Formule 1 binnen te halen. Ruim 2800 kilometer verderop in Austin, in de staat Texas, werd het idee gesmeed voor de bouw van een ultramodern Formule 1-circuit. Het zou daarmee de eerste keer zijn dat er speciaal voor de koningsklasse een circuit wordt ontworpen. Hoewel de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway ook speciaal aangelegd werd om de F1 te verwelkomen, was dat meer een verlengstuk van de bestaande kombaan en faciliteiten.

Ecclestone kreeg lucht van de plannen in Texas en werd ontzettend enthousiast over dit megaproject. Zonder blikken en blozen bevestigde de F1-baas niet veel later dat de Amerikaanse Grand Prix terugkeert op de kalender in 2012. Niet New York, maar het verrassende Austin kreeg de eer om de Grand Prix van de Verenigde Staten te organiseren.

"Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 in de Verenigde Staten bouwen ze faciliteiten van wereldklasse voor een Grand Prix. Het is dertig jaar geleden dat de Amerikaanse Grand Prix plaats vond op een daarvoor bedoeld circuit, op Watkins Glen, en dat was een groot succes", zei Ecclestone verheugd.

De Britse F1-baas vervolgt: "Sindsdien is de Formule 1 in Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas en Phoenix op tijdelijke stratencircuits langs geweest. Indianapolis voegde zich in 2000 bij dat rijtje met een circuit in het infield van de oval. Dit is echter de eerste keer dat Amerika speciaal voor de Formule 1 een circuit bouwt."

Toch waren vanaf het begin twijfels of de accomodatie op tijd af kon zijn. Zakenman Red McCombs, een van de initiatiefnemers van het project dat 188 miljoen kostte, maakte zich echter geen enkele zorgen.

“Bernie Ecclestone vroeg me ook al: ‘hoe krijgen jullie het in vredesnaam voor elkaar hier in 2012 een race te organiseren?’ Ik wees hem erop dat hij zaken doet met Texanen en dat hij daarom geen twijfel hoeft te hebben.” De bouw werd gestart op 31 december 2010.

Door de komst van Austin op het wedstrijdschema, leek New York buitenspel te zijn gezet. Niets was minder waar. Ecclestone had nog steeds de vurige wens voor een race in de metropool, maar het project kwam moeilijker van de grond dan gedacht.

Toch kwam een jaar later in augustus 2011 beweging dankzij een nieuwe financiéle impuls. The Wall Street Journal meldde dat de burgemeesters van de deelgemeenten Weehawken en West New York in New Jersey met private investeerders hebben gesproken om een stratenrace voor 2013 op touw te zetten.

"In deze moeizame economische tijden waarin elke directe en indirecte bron van inkomsten van vitaal belang is kan onze eigen Formule 1-race een positieve boost voor onze inwoners inhouden. Dit gezegde hebbende moeten we wel kunnen verzekeren dat de financiële revenuen evenredig verdeeld worden en dat er geen belastinggeld gebruikt wordt voor de organisatie. De investeringsgroep heeft ons gezegd dat onze deelgemeenten jaarlijks een substantieel bedrag tegemoet kunnen zien'', verklaarden burgemeesters Richard Turner en Felix Roque gezamenlijk.

Eind oktober 2012 werd bekend dat de race in New Yersey op de kalender zou komen voor juni 2013, een week na de Canadese F1-race. De 'Grand Prix of America' wilde met deze datum niet voor de voeten lopen van de race in Texas, dat in november stond gepland. Echter, bij de bekendmaking van de officiële kalender voor 2013 was de Grand Prix in New Jersey geen zekerheidje meer voor het schema van volgend jaar. "Misschien vindt de eerste race in New York in 2013 plaats. De vraag is nog wanneer, in 2013 of 2014", zei de F1-baas.

Een maand na deze uitspraken - op 18 november 2012 - was de eerste Grand Prix op het Circuit of the Americas al een feit. Hoewel de organisatie van de race ook de nodige hobbels kende bij de bouw en het organiseren, brachten de Texanen het project tot een goed einde. Ecclestone en de FIA waren lovend over het eerste evenement op COTA.

"Dit overtrof al mijn verwachtingen'', zei Ecclestone na afloop. ''Twaalf maanden geleden zou de race er niet eens komen. Alles is goed gekomen. Iedereen lijkt blij in Austin. Het is goed als je iets doet en het pakt positief uit. Voor het tweede jaar is het altijd moeilijk om veel toeschouwers naar een nieuw evenement te lokken. Maar hier staan ze volledig achter de Grand Prix en de gouverneur verwacht in 2013 nog meer mensen."

Terwijl Austin in twee jaar tijd een succesvol GP-weekend op poten kon zetten, leek het project in New Yersey als een nachtkaars uit te gaan. Net als in 2013 werd ook het evenement in 2014 geschrapt. "Die race kan niet plaatsvinden", zei de F1-baas. "Simpelweg vanwege het feit dat hun financiën niet op orde zijn. Ik heb ze hier meerdere keren voor gewaarschuwd. Ik heb ze op de kalender laten zetten omdat ze keer op keer beloofden het op orde te maken." In 2015 en 2016 was het ook kommer en kwel en het idee van een race onder skyline van Manhattan stierf aan een langzame dood.

Totdat Liberty Media in 2016 de F1-rechten overnamen van Bernie Ecclestone en het idee van een Grand Prix in New York weer tot leven gebracht. Ook Las Vegas en Miami stonden op het wensenlijstje, maar de wereldstad had echter de hoogste prioriteit voor een tweede GP in Amerika. Maar ook de nieuwe eigenaren konden niks bolwerken. Na twee jaar getouwtrek viel in 2018 het doek voor onbepaalde tijd. "Wellicht moet er een kleine verandering komen in het bestuur van deze stad voordat er een race komt", aldus F1-baas Sean Bratches."Er is veel belangstelling, maar die moet alleen even aangewakkerd worden."



Met de komst van Miami op de kalender voor 2022 wordt de kans steeds kleiner dat er ooit een Grand Prix in New York wordt gehouden, maar in de Formule 1 weet je het maar nooit.