MotoGP niet blij met F1-circus in Qatar: ''Formule 1-auto's kunnen alles vernietigen''

Qatar is de nieuwe aanwinst op de F1-kalender. In 2021 is de Grand Prix in het emiraat nog een noodoplossing, maar daarna is de race in het Midden-Oosten tot en met 2023 een vaste prik op het schema. Toch is niet iedereen verheugd met dit nieuws.



Enkele MotoGP-coureurs, die al enkele jaren rijden op dit circuit, maken zich zorgen om de baan. ''Het asfalt is nu heel vlak en goed. Ik hoop alleen dat ze het niet te veel kapot maken'', vertelde Aleix Esparagó aan Speedweek.com. De Spanjaard durfde zelfs te beweren dat de Formule 1-bolides 'alles kunnen vernietigen vanwege de downforce'.

Toch snapt de Spanjaard dat Qatar een verbintenis aangaat met de hoogste autosportklasse. "Ik ben blij voor de mensen in Qatar, want naast de MotoGP kunnen ze nu genieten van de Formule 1 en dat is fantastisch.''

De zorgen van Espargaró krijgen bijval van een andere MotoGP-piloot, Franco Morbidelli. "Het eerste wat ik dacht was: er komen meer hobbels", geeft de Italiaan aan. Aan de andere kant is Morbidelli ook erg enthousiast over de komst van de snelle vierwielers. "Het is leuk om de Formule 1 te zien op de plek als waar wij rijden. Het is indrukwekkend. Ik hou enorm van de Formule 1, ik volg het altijd. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel ze dezelfde bochten nemen met de raceauto's", zei Morbidelli.

Het wereldkampioenschap MotoGP is sinds 2004 een vaste bezoeker in Qatar. De Formule 1 zal dit jaar op 21 november voor het eerst afreizen naar deze Arabische emiraat.