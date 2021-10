Alonso zou het nog kunnen: "Ik zou vertrouwen hebben om voor de titel te racen"

Dit seizoen stond voor Fernando Alonso in het teken van zijn comeback. De Spaanse tweevoudige wereldkampioen keerde terug bij Alpine en laat met enige regelmaat zien dat hij het kunstje allesbehalve verleerd is. Alonso maakt indruk en dat wekt de vraag op wat hij zou kunnen in een Mercedes of Red Bull.

Die prangende vraag is inmiddels ook tot Alonso zelf gekomen. Hij heeft immers al aangegeven dat het geluk dit jaar niet bepaald aan zijn kont plakt. In gesprek met F1-Insider gaat hij in op de vraag wat hij nog in een enorm competitieve auto zou kunnen. Alonso is duidelijk: “Dat is moeilijk te beantwoorden. Maar ja, ik zou het vertrouwen hebben om voor de titel te racen. Maar Lewis en Max leveren fantastisch werk bij hun teams. Dus er is geen duidelijk antwoord.”

Mocht Alpine volgend jaar mee gaan doen voor de prijzen, dan is Alonso klaar voor de wachtende uitdaging. Hij is echter geen jonge hond meer maar een ervaren rot die klaar staat voor elke strijd. En al die jaren aan oefening helpen Alonso: “Dat komt vooral doordat ik nu meer ervaring heb. Ik weet nu beter wat een auto nodig heeft om snel te zijn in de race. Ik kan vandaag de dag beter omgaan met druk.”