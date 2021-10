Hamilton weet zelf ook niet waar snelheid vandaan komt: "Hebben niets met de auto gedaan"

Het is inmiddels wel duidelijk dat Mercedes ergens snelheid heeft gevonden. In Turkije waren ze afgelopen weekend beduidend sneller dan de Red Bulls van Verstappen en Perez. Mercedes-superster Lewis Hamilton heeft zelf echter ook geen enkel idee waar de snelheid ineens vandaan komt.

Mercedes was het gehele weekend pijlsnel in Turkije. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren overtuigende de snelste in de kwalificatie. In de race reed Bottas simpel weg bij de concurrentie en wist hij tamelijk onbedreigd de wedstrijd te winnen. Bij Red Bull heeft men geen idee waar die snelheid van de concurrent vandaan komt en volgens de FIA is er ook niets illegaals aan de hand.

Niets aangepast

Lewis Hamilton zelf heeft ook geen flauw benul. De regerend wereldkampioen spreekt zich uit in gesprek met The Race: "We hebben niets met de auto gedaan dus ik weet ook niet wat er aan de hand is. Ik denk dat de twee banen waar we net hebben gereden ons gewoon goed passen. De auto voelde erg goed."

Goed voor ons

Vanzelfsprekend vindt Hamilton het niet erg dat zijn auto ineens veel sneller loopt. Hij kijkt dan ook positief naar de toekomst: "Valtteri heeft super werk geleverd. Als hij op die manier verder gaat in de aankomende races is het goed voor het team. Als de auto zich blijft gedragen zoals dit weekend is dat goed voor ons."