Marko maakt zich zorgen over snelle Mercedes: "Denk niet dat ze iets illegaals hebben gedaan"

Het is inmiddels wel duidelijk dat Mercedes de afgelopen races ergens extra topsnelheid heeft gevonden. Het lijkt erop dat alles volgens de regeltjes gebeurd dus moet concurrent Red Bull Racing op zoek naar een oplossing. Het is immers Red Bulls intentie om de wereldtitel van Mercedes af te snoepen.

Bij Red Bull wordt ondertussen hard gezocht naar de reden van de snelheid van Mercedes. In gesprek met F1 Insider laat adviseur Helmut Marko zich uit: "Ik denk niet dat Mercedes iets illegaals heeft gedaan maar sinds Silverstone is er wel iets raars aan de hand. Het is nu aan ons om erachter te komen waarom ze zo snel zijn geworden. Is het de verbeterde motor? Of is er iets anders aan de hand? We moeten er dag en nacht aan werken om hier achter te komen. Dit moet zo snel als het kan gebeuren."

Maar Marko verwacht niet dat zijn oogappel Max Verstappen wakker ligt van de pijlsnelle concurrent. Hij ziet dat de Nederlandse WK-leider heel rustig blijft: "Wij vechten intussen gewoon door. Verstappen gaat enorm positief om met de huidige situatie. Hij blijft heel kalm en wijst ons soms op wat verbeterpunten die hij tegenkomt."