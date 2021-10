Video: Bottas viert feestje met fans op tribune

Valtteri Bottas was zondag uitzinnig van vreugde na zijn overwinning in de Turkse Grand Prix. De Finse Mercedes-coureur won voor het eerst sinds de Russische Grand Prix vorig jaar weer een race. Dat was dan ook reden voor een feestje voor de Fin.

Nadat hij met het team een momentje had gehouden in de pits besloot de Fin ook nog even de fans te bedanken. Als een volleerde voetbal-vedette sprintte Bottas naar het rechte stuk om de nog aanwezig fans te bedanken voor hun aanwezigheid en om ze zijn trofee te laten zien.