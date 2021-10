Honda topman heel happy: "Maximale uit ons pakket gehaald"

Het was een succesvol weekendje voor Red Bull en Honda in Turkije. Alhoewel ze niet wonnen eindigden zowel Max Verstappen als Sergio Perez op het podium. Allebei voor Lewis Hamilton en dus een goede aanleiding voor veel lachende gezichten, ook bij motorleverancier Honda.

De Red Bulls reden in Istanbul immers rond in speciale Honda livery's en presteerden wat er van hen verwacht werd. Honda-topman Toyoharu Tanabe keek op de site van Honda terug op een topdag: "Het was fijn om allebei de Red Bull-coureurs op het podium te zien in hun speciale racepakken. Natuurlijk willen we altijd winnen maar als je zag hoe snel Mercedes was moeten we blij zijn dat we het maximale uit ons pakket hebben gehaald."

Tanabe realiseert zich dat de Turkse punten zeer belangrijk zijn. Mede behaald door de prima prestaties van de coureurs: "Max reed zoals gewoonlijk briljant en finishte waar hij was gestart. Checo liet zijn bandenmanagement skills zien, haalde de coureurs voor hem in en finishte op het podium door een prachtige performance. Dit resultaat is heel erg belangrijk voor het titelgevecht."