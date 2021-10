Mazepin zegt sorry: "Ik reed blind rond"

In de Turkse Grand Prix viel Nikita Mazepin weer in negatieve zin op. De Russische Haas-coureur werd op een rondje gezet door de koplopers en ging pas heel laat aan de kant voor de veel snellere auto's. Mazepin zat vooral Lewis Hamilton op een zeer hinderlijke manier in de weg.

Op een gevaarlijke manier gooide Mazepin de deur dicht toen Hamilton er langs wilde. Na afloop trok de Rus het boetekleed aan. Tegenover Motorsport-Total sprak hij zich uit: "Het spijt me voor Lewis. Ik kon niets zien in mijn spiegels. Ik had duidelijk instructies nodig over waar de andere auto's waren. Ik reed blind rond."

Het was verder een waardeloze middag voor Mazepin. Door gridstraffen van andere coureurs startte hij niet als laatste maar was hij daar wel snel te vinden. Uiteindelijk finishte hij daar ook, hij kreeg twee rondes achterstand aan zijn broek en kwam niet in de buurt van zijn teamgenootje Mick Schumacher.