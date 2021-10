Alonso kijkt naar de lucht: "Weer alweer grote onbekende voor morgen"

Fernando Alonso keerde voor het eerst sinds 2011 weer terug op het circuit in Istanbul. Het was direct weer een bijzondere ervaring voor de Alpine coureur die merkte dat er genoeg grip was. De Spanjaard reed zich in allebei de vrije trainingen de top tien in.

Na afloop van de trainingen verscheen de tweevoudig wereldkampioen voor de internationale pers: "Vandaag was het alsof we een nieuwe baan moesten ontdekken. Ik denk dat hetzelfde was voor iedereen na de gripproblemen van vorig jaar. Het lijkt erop dat de grip weer normaal is. Dat is goed nieuws en dat betekent vertrouwen hebben in de auto tijdens het rondje."

Alonso is in ieder geval overal op voor bereid: "We hebben niet zoveel aan de auto veranderd tijdens de trainingen, we waren vooral met de banden aan het experimenteren met de banden vandaag. Alweer is het weer de grote onbekende voor morgen. Maar we zijn klaar voor elke weersvoorspelling voor morgen."