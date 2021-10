Yuki Tsunoda mist Japan én ontbeert het aan snelheid tijdens VT1 in Turkije

Yuki Tsunoda mist Japan. Dat vertelt de coureur uit het land van de rijzende zon in aanloop naar de Grand Prix van Turkije. Dit weekend komen de coureurs in actie op Intercity Istanbul Park. Aanvankelijk zou de Formule 1 dit weekend neerstrijken op het circuit van Suzuka in Japan, maar dat ging niet door vanwege corona.

De Japanse AlphaTauri-coureur vertelt dat hij Japan mist, in aanloop naar de Turkse Grand Prix. "Ik mis Japan echt. Het is echt jammer dat wij niet in Suzuka kunnen rijden voor de Japanse fans. Ik denk zeker dat Honda dat had gewild tijdens hun laatste jaar in de Formule 1 nu zij vechten voor het wereldkampioenschap, dus dat is echt balen."

ありがと

Tsunoda vervolgt: "Toch is het een bijzonder raceweekend voor ons. Red Bull heeft een compleet andere kleurstelling en ook wij hebben een beetje een verandering op de achtervleugel. Daarop staat ありがと 'Arigato', dat betekent 'bedankt'. Ondanks dat wij dit weekend niet in Japan rijden zal ik toch zo goed mogelijk mijn best doen voor de Japanse fans", zo vertelt hij in gesprek met Will Buxton van F1.com.

that’s the end of FP1! 🏁 we end the first session with @PierreGASLY P8 and @yukitsunoda07 P18 ✅ pic.twitter.com/oXln9jXUfA — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 8, 2021

De Japanse AlphaTauri-coureur heeft de snelheid nog niet weten te vinden tijdens de eerste training: hij komt snelheid tekort ten opzichte van zijn teamgenoot Pierre Gasly. Gasly rijdt op de medium band een tijd van 1:25.382, terwijl Tsunoda ruim een seconde langzamer is op de zachte band. De Japanner komt op zacht rubber tot een snelste tijd van 1:26.424 en zal dus tijdens de tweede training op zoek willen naar snellere tijden.