Hamilton maakt zich zorgen: "We ontwikkelen ons niet zoals voorheen"

De titelstrijd is intens. Lewis Hamilton en Max Verstappen geven elkaar geen enkele centimeter ruimte en showen hun sublieme skills aan het publiek. Lewis Hamilton heeft al veel vaker in deze situatie gezeten, toch is de Britse regerend wereldkampioen niet helemaal zeker van zijn zaak.

In gesprek met Sky Sports kijkt hij naar het duel met de Red Bull van Verstappen: "We ontwikkelen ons niet zoals we in het verleden deden. Er is een kant waar ik op wil gaan maar dat kan niet omdat we ons focussen op de auto van volgend jaar. Maar als je je auto nu nog niet kent of het maximum uit je auto krijgt, dan weet ik niet wat je aan het doen bent! Maar dat is hetzelfde voor iedereen."

Updates

Bij Hamiltons team Mercedes zijn er dan ook amper nieuwe updates, de Brit denkt dat dit bij concurrent Red Bull ietsje anders ligt. "Ze hebben langer door ontwikkeld dan wij, ze hadden meer upgrades. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen maar wij in ieder geval niet meer sinds Silverstone. We proberen alles wat we hebben te maximaliseren. Dat is de uitdaging en we geven alles wat we hebben."