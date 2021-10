Alonso had moeite bij begin comeback: "Grote uitdaging om mij mentaal en fysiek aan te passen"

Na een aantal nieuwe avonturen keerde Fernando Alonso dit jaar weer terug in de Formule 1. De ervaren Spanjaard verliet de koningsklasse in 2018 en reed daarna onder andere in de Dakar Rally en de Indy 500. Nu is hij alweer even terug bij Alpine en dat is toch weer eventjes wennen.

In gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport bespreekt de populaire Spanjaard zijn comeback: "Ik wist welke moeilijkheden mij te wachten stonden. We zagen dat bij Michael Schumachers terugkeer. Ik heb in zoveel verschillende auto's gereden dat ik niet meer exact wist hoe het voelde om een Formule 1 auto te besturen."

Hoge verwachtingen

Tweevoudig wereldkampioen Alonso is zich ervan bewust dat men toch iets meer van hem verwacht dan bij andere coureurs: "Ik moet altijd leveren. Mensen verwachten een klein beetje meer van mij. Als ik net zo goed presteer als mijn teamgenoot ziet men dat als een teleurstelling. Dat zorgt voor hoge verwachtingen bij mij. Maar ik ben nog steeds blij met de comeback."

Grote uitdaging

Toch merkt Alonso langzamerhand dat de jaartjes beginnen te tellen. De Spanjaard is immers alweer 40 lentes jong: "Het was een grote uitdaging om mij mentaal en fysiek aan te passen aan deze auto's. Na twee jaar is je nek niet meer gewend aan de druk en ik ben ook geen 20 meer."