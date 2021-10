Ocon tast in het duister: "Kijken of we het kunnen fixen voor de volgende race"

Alpine is altijd heel trots op het feit dat hun coureurs altijd zo aan elkaar gewaagd zijn. In Rusland leek dit anderhalve week terug compleet te zijn verdampt. Fernando Alonso reed een sterke race en kwam als zesde over de lijn terwijl Esteban Ocon slechts veertiende werd.

Ocon is zichzelf er ook wel van bewust dat er iets mis was. Dat is bijzonder aangezien beide Alpine-heren met dezelfde set-up reden. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "De auto's zijn ongeveer identiek als het gaat om de set-up, de afgelopen drie of vier races. Er was een verschil tussen ons in Sotsji."

Gelukkig voor de Franse Alpine-coureur weten ze bij het team wel waar ze kunnen zoeken naar de probleempjes. Hij spreekt er cryptisch over: "We hebben een paar ideeën over wat het kan zijn. We kijken of we het kunnen fixen voor de volgende race of misschien de race daarna."