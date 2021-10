Andretti kijkt met schuin oog naar Russell bij Mercedes: "Lewis krijgt bij sommige dingen voordeel"

George Russell mag volgend jaar laten zien wat hij waard is. De jonge Brit zal dan samen met Lewis Hamilton het Mercedes-duo gaan vormen en kan de wereld laten zien wat hij kan als permanent coureur van een topteam. Autosport-legende Mario Andretti vreest echter voor een moeilijke situatie.

De Amerikaanse wereldkampioen van 1978 doet zijn uitspraken in gesprek met Express: "Ik weet zeker dat Mercedes in sommige dingen Lewis voordeel zal geven. Maar op hetzelfde moment denk ik ook dat George over hetzelfde materiaal zal beschikken."

Russell heeft al een keertje laten zien wat hij kan in een Mercedes. Toen Hamilton vorig jaar COVID kreeg voor de Grand Prix van Sakhir mocht Russell het eenmalig proberen bij het topteam. De jonge Brit deed het briljant en won bijna maar kreeg bandenpech. Andretti zag daar wat Russell kon: "Hij maakte indruk op mij en liet zien dat hij een toekomstig kampioen is."

Andretti komt dan ook met een conclusie: "Met die kans in Bahrein en zelfs met Williams op Spa met die condities. Regen trekt de boel altijd gelijk en hij liet zijn skills zien door te doen wat hij daar deed. Hoe het hem zal vergaan naast Lewis is iets om naar uit te kijken."