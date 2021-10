Tsunoda heeft nog nooit op Istabul Park gereden: "Gaat zwaar worden"

Aankomend weekend staat de Turkse Grand Prix weer op de planning. De race op Istanbul Park was vorig jaar een waar spektakel stuk op een spekgladde baan. Dit jaar hopen veel coureurs revanche te nemen op hun mislukte Russische Grand Prix, zo ook Yuki Tsunoda.

De Japanse AlphaTauri-jongeling kende een rampzalige race in Sotsji en hoopt in Istanboel alles weer op de rails te krijgen. Het enige probleem is dat hij nog nooit heeft gereden op het circuit. Op de site van zijn team kijkt hij vooruit: "Er was geen Formule 2 race hier vorig jaar, dus dit wordt mijn eerste keer op Istanbul Park. Ik heb de race van vorig jaar teruggekeken en het was heel glibberig. Naast de regen kwam dat ook door nieuw asfalt, dus het kan beter zijn dit weekend. Dat hoop ik."

Tsunoda denkt te weten wat hem te wachten staat als het droog blijft: "Ervan uitgaand dat het droog is denk ik dat het een fysiek veeleisend circuit is met bocht als bocht 8. Dus gaat gaat zwaar worden maar ik kijk er naar uit." Tsunoda's wens van een droge race kan nog wel eens moeilijk worden, weerradars geven aan dat buien niet uit te sluiten zijn.