Wolff nog steeds geen fan van sprintformat: "Ik vind het helemaal niets"

Gister werd duidelijk dat de Formule 1 nog lang niet af is van de sprintkwalificatie. Het nieuwe format zal in 2022 bij 1/3 van de raceweekenden worden toegepast. Niet iedereen is fan van het format, enkele grote spelers in de sport zijn nogal kritisch.

Een van de criticasters is Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is het format liever kwijt dan rijk. In gesprek met Sky Sports laat hij zich horen: "Commercieel gezien zijn de sprints een voordeel omdat we dan een volle vrijdag hebben, een mini race op zaterdag en de Grand Prix op zondag."

Maar verder ziet Wolff er geen heil in: "Ik vind het sprintrace format op zaterdag helemaal niets. Er is te weinig te verdienen en veel te verliezen want je wil niet achterop de grid beginnen. Misschien moeten we de punten of de lengte van de race veranderen." Wolff heeft zijn lolbroek aan en komt met een suggestie met een knipoog: "Als het alleen om de start draait kunnen we twee rondjes doen."