Marko weet waar succes mogelijk is: "Na Turkije drie circuits die ons liggen"

Met nog een handvol races te gaan komt de titelstrijd steeds dichterbij zijn ontknoping. De circuits gaan een belangrijke rol spelen in de laatste fase van het seizoen. Red Bull-adviseur denkt te weten waar zijn team het best voor de dag kan komen.

De kalender telt nog maar zeven races. Eerst trekt het circus aankomend weekend naar Turkije om daarna naar de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi te trekken. Marko weet waar hij en zijn teamgenootjes voor de winst kunnen strijden.

In gesprek met Auto, Motor und Sport gaat Marko in op de kansen van Red Bull: "Het hangt per circuit af per circuit wie het beste chassis heeft. Het wordt lastig in te schatten wie er in Turkije de overhand zal hebben. Na Turkije komen er drie circuits die ons erg goed liggen. Dat zijn Austin, Mexico en Brazilië." Alle drie de circuits stonden door covid vorig jaar niet op de kalender. Maar in de jaren daarvoor waren de Red Bulls vaak succesvol op de banen.