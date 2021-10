Horner kritisch op Wolff: "FIA moet mailbox met Toto opruimen"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is er eentje van epische proporties. De teams van beide coureurs doen ook gezellig mee in strijd en een beetje moddergooien hoort daar blijkbaar bij. Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval heel erg blij met Verstappen.

De Britse teambaas gaat in gesprek met de Independent in op de strijd: "Max is 23 en heeft nog vele jaren voor zich. Aan het begin van het seizoen was hij nog de outsider. Hij geniet ervan, van het racen en de uitdaging, ook heeft hij het voordeel van de jeugd. Lewis speelt graag psychologische spelletjes en Max hapt niet. Max is de soort man die leeft om het racen heen, wanneer hij niet racet op de baan racet hij online. Lewis leeft een heel ander leven."

Volgens Horner maakt Mercedes er ook nog eens een politiek steekspel van: "Dit voelt veel meer politiek met alle spelletjes achter de schermen. Ze moeten bij de FIA aan het einde van het jaar hun mailbox met Toto opruimen. Toto is nog nooit in een positie geweest waar hij werd uitgedaagd. Hij erfde een heel sterk team van Ross Brawn en hij heeft het heel goed gedaan om dat team te laten draaien. Maar dit is de eerste keer dat hij druk ervaart en iedereen reageert anders op druk."