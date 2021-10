'Nieuwe motor voor Sainz in Turkije'

Motorstraffen zijn anno 2021 een groot onderdeel van de Formule 1-weekenden. Ferrari is hard bezig met het verbeteren van hun motor en in Rusland kreeg Charles Leclerc een nieuwe verbeterd exemplaar met een nieuw hybridesysteem. Het lijkt erop dat ook Carlos Sainz daar in Turkije gebruik van mag gaan maken.

Sainz heeft echter ook zijn maximale aantal motoren gebruikt en dat betekent dat er bij een wissel een gridstraf in het vat zit. Ferrari zelf heeft nog niet bevestigt dat Sainz de nieuwe krachtbron krijgt maar Motorsport.com weet dat de Spanjaard aan de nieuwe motor mag. De data van Leclerc was volgens het medium zo positief dat Ferrari hoopt dat Sainz er van gaat profiteren.

Ferrari kende in 2020 een waardeloos seizoen en is dit jaar bezig met een opmars. Leclerc wist in Azerbeidzjan en Monaco pole te pakken en de resultaten worden steeds beter en beter. Zo goed zelfs dat Ferrari in een ferm duel met McLaren is verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap.