Berger: "Mercedes kreeg een penalty, Max stopte hem"

De titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is een indrukwekkend duel. In Rusland dacht Hamilton stiekem eventjes een voorsprong te kunnen pakken maar de Nederlandse Red Bull-coureur reed van de laatste plaats naar het de tweede plaats om op het podium naast Hamilton plaats te mogen nemen.

Ook Gerhard Berger geniet met volle teugen van het intense duel. De Oostenrijkse oud-coureur en huidig DTM-baas kijkt in gesprek met F1-Insider.com naar de situatie na de Russische Grand Prix: "Ik denk dat Max het gaat doen. Hij heeft met zijn Red Bull eindelijk een auto die op gelijke hoogte staat met Mercedes en hij levert echt fantastisch werk. Zijn tweede plek in Sotsji was meer dan het beperken van schade als je in je achterhoofd houdt dat hij als laatste startte. Je zou kunnen zeggen dat Mercedes een strafschop kreeg en Verstappen hem stopte."

Voor de race babbelde Verstappen eventjes met Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De teamgenoot van Verstappens rivaal Hamilton had ook een gridstraf en moest ook helemaal achteraan starten. Berger ziet dit als een kenmerk van een winnaar: "Met al zijn vastberadenheid en concentratie lijkt Max helder in zijn hoofd. Dat gesprekje is iets wat kampioenen ook doen. Senna liep op de grid ook naar andere coureurs en vertelde dan over zijn plannen. Dat werkte altijd."