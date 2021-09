Coulthard geniet van titelstrijd: "Gaat door tot Abu Dhabi"

De strijd om de wereldtitel wordt alom geprezen. Max Verstappen en Lewis Hamilton bestrijden elkaar op de limiet en soms daarover. Vele verwachten dan ook de strijd nog lang en breed niet gestreden is tussen de twee totaal verschillende coureurs.

David Coulthard is een van die mensen. De Schotse oud-coureur en huidig commentator bespreekt bij het Oostenrijkse Servus TV de strijd. In het programma 'Sport und Talk aus dem Hangar-7' kijkt hij ernaar: "Je moet niet verbaasd zijn dat deze twee coureurs om de titel vechten. Ik ben er zeker van dat deze strijd doorgaat tot de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi."

Tussen de oren

Coulthard verwacht niet dat Verstappen ,zoals Nico Rosberg eerder, tussen de oren van zijn concurrent gaat zitten. "Ik denk niet dat Verstappen in Hamiltons hoofd kruipt. Ze hebben allebei een sterk team achter zich. Ze weten dat ze altijd races kunnen winnen. Dat zorgt voor enorm veel vertrouwen."

Met Gala

Wat ook bijdraagt aan de beeldvorming van de titelstrijd is het feit dat de twee kemphanen compleet andere karakters zijn. Dat is Coulthard inmiddels ook opgevallen: "Deze twee gasten leven hun leven compleet verschillend. Lewis vloog vanaf Monza direct naar New York voor het Met Gala. Max gebruikte zijn tijd voor zijn privéleven in Monaco met familie. Ze zijn zo verschillend. Max houdt het allemaal liever voor zichzelf terwijl Lewis meer extrovert is."