Internationale media zien Verstappen achterstand minimaliseren

De Russische Grand Prix was een ware moderne klassieker. De prachtige race kende heldendaden, gebroken harten en een vrij fikse regenbui. De wedstrijd trok wereldwijd veel bekijks en dat betekent dan ook dat er wereldwijd veel over gezegd en geschreven is.

Lewis Hamilton won zijn honderdste Grand Prix in Sotsji en vanzelfsprekend trekken zijn prestaties veel aandacht in zijn thuisland Groot-Brittannië. Sky Sports noemde Hamiltons overwinning 'epic' maar gaf ook ruimschoots aandacht aan aan Max Verstappen. Volgens het medium was de Nederlander de grootste winnaar van de dag. Ook de Britse krant The Guardian spreekt in ongeveer dezelfde woorden. De krant noemt de winst van Hamilton fenomenaal maar zegt dat Verstappen een coupe heeft gepleegd.

Het Duitse beeld vergelijkt de Russische race met een klassiek Duits tv-genre en noemt de race een 'Regen-Krimi'. Ze geven ook aandacht aan de bijna winst van Lando Norris, het medium zegt dat het buitje een streep door de rekening van Norris was.

Ook de Italianen laten de race niet links liggen. De toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport zegt dat Hamilton 'tovert' maar is wel van mening dat de tactische zetten van Mercedes hebben geholpen bij de winst van Hamilton. Aangezien er een Ferrari op het podium stond besteedt de krant ook aandacht aan het Italiaanse succes. De krant is vol lof over de prestaties van Carlos Sainz die in de regenachtige slotfase ook naar het podium reed.