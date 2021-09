Bottas reageert gevat op motorwissel

Mercedes besloot gister om weer Valtteri Bottas zijn motor te vervangen voorafgaand de Russische Grand Prix. De Fin moest daardoor alweer naar achter op de grid en reed zichzelf door de regenval alsnog naar de vijfde plaats. Maar het was wel een heel onverwachte move van Mercedes.

Bottas zelf reageerde op een gevatte manier op zijn Instagram. De Finse coureur postte een meme van zichzelf over de motorwissel. Op de meme is Bottas zijn reactie op de Verstappen-Hamilton crash gefotoshopt over een stapel motoren. Daar bij staat een veelzeggende tekst: "Valtteri met al zijn motoren."