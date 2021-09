Marko complimenteus over Hamilton: "sterke en waardige tegenstander"

Lewis Hamilton herschreef in Sotsji maar weer eens de geschiedenisboekjes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was in de Sotsji de eerste coureur in de geschiedenis van de sport die honderd races wist te winnen. Hamilton oogstte niets meer dan lof, ook vanuit de concurrentie.

Ook Red Bull-adviseur zag Hamilton op het juiste moment wisselen naar de regenbanden waardoor hij uiteindelijk de worstelende Lando Norris kon inhalen. In gesprek met Speedweek.com uitte Marko zijn respect: "Wanneer het erom draait in de race rijdt hij vlekkeloos. Hij wachtte supergoed omdat hij wist dat zijn tijd nog wel zou komen. Hij is een sterke en waardige opponent die wel zullen bestrijden."

Naast Christian Horner is ook Marko een van de mensen die heilig geloofd in een aankomende motorwissel van Lewis Hamilton. Marko weet het bijna zeker: "Ik hoop dat onze informatie klopt. Volgens die informatie moet Lewis ook een motor wisselen. Van de laatste plaats naar het podium gebeurt niet zo snel."