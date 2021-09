Marko dankt regengoden: "Podium was onmogelijk zonder regen"

De Russische Grand Prix kende veel superprestaties. Max Verstappen was één van de hoofdrolspelers van de middag en reed van de laatste plek naar de tweede plek. Verstappen presteerde op het juiste moment en Red Bull-adviseur Helmut Marko was dan ook een blije man.

Na de race op het Olympisch Park in Sotsji sprak de Oostenrijkse adviseur met de Duitse tak van RTL. Daar was hij te spreken over zijn pupil Verstappen: "De regen heeft ons geholpen. Max ging naar de intermediates op het cruciale moment."

Marko dankt dan ook de Russische regengoden, hij denkt dat de regen de dag alleen maar mooier maakte. De Red Bull-adviseur hierover: "Max maakte goede progressie bij de start. Maar jammer genoeg ging dat ten koste van de banden. Een podium was onmogelijk geweest zonder de regen."