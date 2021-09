Hill ziet toptalenten: "Kleine wisseling van de wacht"

Het Russische Grand Prix weekend was het weekend waar veel jongelingen lieten zien tot wat ze in staat zijn. Zo pakte Lando Norris pole, reed Carlos Sainz naar het podium een tweede startplaats en ook George Russell liet zich weer eens zien.

Voormalig wereldkampioen Damon Hill zag de prestaties van de supertalenten en was zeer te spreken over wat hij zag gebeuren. De analist van Sky Sports sprak zich bij zijn zender uit: "Het is fantastisch om te zien dat er kansen zijn voor jongens om zich te laten zien. Een natte kwalificatie en opeens zijn ze er. En ze rijden ook nog eens aan de leiding, ze waren daar niet om te genieten van het uitzicht. Het is fantastisch."

Hill is heel blij dat de jeugd op de deur staat te kloppen. De kampioen van 1996 besprak het met zijn collega's van Sky: "Zoveel hongerige jongens in de Formule 1. We zien een kleine wisseling van de wacht. Lewis is nog niet klaar maar is wel 36. Je hebt jongens in hun twintiger jaren die ongeduldig zijn en ze willen het beste materiaal in hun handen krijgen."